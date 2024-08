Reclamen més dies de baixa per a mares soles

Les associacions feministes volen continuar dotant de més drets els permisos de maternitat. Una de les arestes que surten de la mateixa branca és la realitat que ateny les famílies monoparentals femenines, les quals, amb la llei andorrana actual, tenen el mateix permís de baixa per maternitat que un nucli familiar format per dos progenitors.

“Anem en la línia que les mares solteres tinguin un permís de maternitat doble i que el temps de lactància i de cura dels fills estigui més garantit per llei”, va comentar la presidenta d’Acció Feminista, Laia Ferré, que advoca perquè assumeixen d’aquesta manera la baixa de dos progenitors. Des de l’ADA també defensen una ampliació dels drets i, malgrat que en l’informe del juny del 2023 defensaven que l’opció prioritària era el permís doble, matisen la seva posició per un possible efecte advers. “Potser la solució no és doblar el permís, però sí ampliar amb més dies el que hi ha perquè majoritàriament les famílies monoparentals són dones i estar molt temps fora de l’àmbit laboral les pot arribar a penalitzar”, va comentar la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Mònica Codina. Tot i això, Codina reconeix que és una “qüestió a tractar pensant en el benefici de la dona i en el benestar de l’infant, perquè així tingui una igual cura de temps que una família amb dos membres pares/mares”. En aquest sentit, Codina fa especial èmfasi en el llenguatge. “Nosaltres no parlem de permís de maternitat o paternitat, sinó de naixement”, va apuntar.

“Hi ha un problema de natalitat que ve per la conciliació de la vida laboral amb la familiar”

Laia Ferré, Presidenta d’Acció Feminista



Les dades de l’any 2023 indiquen que es va tancar l’any amb un total de 1.438 famílies monoparentals femenines i 530 de masculines amb fills menors de 18 anys. Si s’amplien aquestes dades amb fills menors de 25 anys, l’any passat va haver-hi un total de 2.243 famílies monoparentals femenines i 859 de masculines. El marc legislatiu andorrà no dona peu a dubtes i agrupa totes les casuístiques dins d’aquest sac. Els articles 33 i 34 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, regulen el descans per maternitat i el descans per paternitat sense establir diferències basades en la composició de la unitat familiar de convivència.

“Estar molt temps fora de l’àmbit laboral pot penalitzar les dones de famílies monoparentals”

Mònica Codina, Presidenta de l’ADA



“A Andorra tenim un problema de natalitat que en bona part ve per un greu problema de conciliació de la vida laboral amb la familiar”, va expressar Ferré, que creu que donant més temps en els permisos s’afavoriria la natalitat. No obstant això, també és crítica amb les “poques i mínimes” facilitats extres que tenen avui dia les famílies monoparentals. “Fa poc els van donar més ajudes per a les escoles bressol i el transport, però són en un percentatge molt petit”, va apuntar la presidenta d’Acció Feminista.

Una de les victòries per a les associacions en la matèria de més drets de permís de naixement, especialment per l’ADA, que va ser qui va ser la precursora de la proposta, és que a partir del 2025 la baixa per paternitat s’igualarà a la de maternitat. Tal com va avançar el Diari a inici de març, aquest nou permís igualitari es crea amb la voluntat que sigui progressiu i que la baixa per paternitat passi de vuit setmanes, a dotze, a setze i després que acabi arribant a vint –actualment, els pares disposen de quatre setmanes per fer-se càrrec dels nouvinguts, mentre que les mares en tenen vint, tot i que la baixa és transferible.