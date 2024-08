El percentatge d’espectadors de cine en català augmenta fins al 4%

Verificat per

El percentatge d’espectadors que han anat a veure pel·lícules en català als cinemes Illa Carlemany durant els sis primers mesos de l’any, un 4,08% respecte al total, ja es troba lleugerament per sobre de la xifra que es va assolir a final de l’any passat, que va ser del 3,75%. Així ho va explicar el director de les sales, Robert Ruescas, qui va indicar que, malgrat la manca d’una oferta important d’estrenes durant aquest primer mig any, l’afluència d’espectadors que han apostat pel cinema en català ha augmentat. “En primer lloc, la pel·lícula que ha tingut més èxit ha estat Del revés 2, doblada en català. I en segona posició trobem La casa en flames, de Dani de la Orden” , va detallar Ruescas.

Ruescas va comentar que un dels motius que poden haver contribuït als bons resultats és el fet de mantenir l’entrada a quatre euros, gràcies al conveni amb el Govern. “Nosaltres sempre intentem oferir una gran varietat de gèneres, però és cert que el cinema infantil és el que funciona millor”, va assegurar Ruescas, a més de lamentar que, en canvi, el cinema independent no té la mateixa acollida. L’any passat es van projectar un total de quinze títols en català i enguany, en només sis mesos, ja se n’han programat tretze.

Aquest primer semestre ha estat un període fluix pel que fa a les estrenes. “El balanç d’espectadors es troba una mica per sota de l’any passat. I era d’esperar”, va admetre el director dels cinemes Illa, qui va recordar que, a causa de la vaga conjunta d’actors i guionistes de l’any passat, moltes estrenes es van reprogramar per més endavant. “Hi ha hagut estrenes importants, però no gaires. De fet, les més destacades pel que fa a espectadors i recaptació han estat Dune i Del revés 2”, va exposar. La indústria hauria de començar a estabilitzar-se a partir d’ara.