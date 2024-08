Una pensió de 70 cèntims

El ball de xifres en les pensions de vellesa de la CASS i els canvis legislatius provoquen anomalies tan estranyes com que hi hagi un pensionista que cobri 70 cèntims d’euro. Així es reflecteix en les dades extretes de la memòria anual de la parapública del 2023, que mostra com la pensió mínima d’un treballador entre zero i cinc anys cotitzats és aquesta. Una retribució irrisòria que contrasta amb la més alta d’aquest tram, que arriba fins als 2.732 euros. “Són casos aïllats”, indica el representant dels pensionistes de la CASS, Jacint Risco, que apunta que aquestes casuístiques personals es deuen al sistema antic de pagament, com el fet que “Andorra paga una pensió antiga a un treballador resident a l’Argentina d’1,30 euros, realment la transferència és més cara que la mateixa pensió”.

Abans, amb un any treballat ja es tenia dret a una pensió de jubilat, mentre que ara el mínim per entrar al capital de jubilació requereix una cotització de cinc anys –els quals, a més, estan sotmesos als increments de l’IPC–, sent considerats pensionistes els que han cotitzat més de 15 anys. A la pràctica, però, els acords bilaterals amb França, Espanya i Portugal obliguen Andorra a retribuir qualsevol període que un treballador d’aquests països hagi cotitzat dins el Principat, computant dins la pensió total els anys que hagi pogut afegir a altres països. “Amb tres anys cotitzats no hi ha possibilitat de tenir pensió, però si s’hi sumen 15 anys a Espanya, per exemple, Andorra ha de pagar pels anys cotitzats”, explica Risco. Un context que, per al representant dels pensionistes, es pot estendre per tot el continent amb l’acord d’associació amb la UE. “Andorra no tan sols tindrà un acord bilateral amb aquests tres països, el tindrà amb tots els de la Unió”, indica el pensionista, que afegeix que “si hi ha un treballador amb tres anys cotitzats a Andorra, vuit a Alemanya i deu a Dinamarca, el país li haurà de pagar com si fos dels països amb qui ara es tenen acords bilaterals”.

No obstant això, a vegades cotitzar més anys no significa tenir una pensió més alta. Les dades de la CASS mostren que la pensió mínima que la parapública paga als que han cotitzat més de 35 anys és de 265 euros, 50 vegades inferior a la més alta, que ascendeix als 13.623 euros. “És una dada que pot respondre a situacions de treballadors temporals, que cotitzin per temporades o sous molt baixos”, comenta Risco, com poden ser els casos de les persones amb discapacitat que tenen una retribució més baixa de la usual i que, per tant, poden comprar pocs punts de la parapública.