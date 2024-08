El Govern recomana evitar viatjar al Líban

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri d'Afers Exteriors ha emès un comunicat on recomana als ciutadans no viatjar al Líban, i als andorrans residents al país del Pròxim Orient, retornar com més aviat millor al Principat. El Govern apunta que la situació és d'incertesa per la seguretat en què es troba el Líban ara mateix i recorda que el telèfon d'emergències consulars és el 324292.