Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha comentat en unes declaracions en el marc del ball del Contrapàs d'aquest diumenge que troba "normal" els resultats de l'enquesta política de l'AR+I publicada aquesta setmana, que indicaven una caiguda de la seva popularitat, deixant de ser el més valorat amb una nota de 5,6. "Era un resultat que fa mesos que augurava. Al final, fa molts anys que governem en situacions difícils" ha assenyalat, Espot, mentre afegia que la governança d'enguany ha estat especialment complicada a causa de la qüestió de l'habitatge, el poder adquisitiu dels ciutadans i el creixement sostenible. "Són problemàtiques que no tenen solucions senzilles i que desgasten a qui governa. En canvi, beneficien a qui està en una situació de facilitat, perquè, des de l'oposició, es denuncien els problemes, però no s'aporten solucions" ha indicat, el cap de Govern.

En aquest sentit, Espot ha assegurat que ha estat analitzant la tendència i ha comentat que va succeir un fenomen similar durant la darrera legislatura de Toni Martí. "Des d'aquest punt de vista, he de dir que en prenem nota i que, evidentment, això ens ha d'esperonar a millorar i a estar encara més amatents als problemes dels ciutadans i de les ciutadanes" ha anunciat, Espot, qui també ha volgut recordar que, malgrat els mals resultats en l'apartat de popularitat, continua encapçalant l'enquesta sobre la confiança dels ciutadans. "Encara soc el polític que genera més confiança. Gairebé tres vegades més que la persona que em va al darrere, i molta gent encara diu que el nostre partit guanyaria les eleccions" ha puntualitzat, Espot. "Encara hi ha molt de temps per demostrar que som la formació política i el Govern que estem més en disposició de poder donar una resposta adequada, equilibrada i ponderada als problemes dels ciutadans i de les ciutadanes. I m'hi esforçaré en cos i ànima" ha insistit.

Les declaracions han tingut lloc en el marc de la celebració del ball dels Gegants i del Contrapàs, que s'ha celebrat aquest diumenge a partir de les 13 hores a la plaça del Poble, amb gran expectació i la participació de diverses autoritats comunals i nacionals, com el mateix cap de Govern i els cònsols de la capital.