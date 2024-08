Els reagrupaments irregulars implicaran perdre el permís

Una de les primeres decisions en matèria migratòria de la present legislatura va ser la d’apujar els llindars econòmics que es reclamen a l’estranger titular d’una autorització per viure i residir al país. L’objectiu expressat per l’executiu –a qui li van ploure les crítiques– era garantir que qui vulgui traslladar la família al país tingui els mitjans econòmics suficients per fer-ho en un context de cost de la vida a l’alça. Ara en el títol de la llei òmnibus del dret a l’habitatge i el creixement sostenible que preveu un seguit de canvis a la normativa sobre immigració s’incorporen mesures de tipus sancionador amb conseqüències per als qui optin per portar la família de manera irregular: la pèrdua del permís d’immigració i el vet a una renovació.

En el cas dels temporers, el text estableix que si s’ha constatat que en la campanya anterior tenien algun familiar en situació irregular al país –els temporers no es poden reagrupar– no podran aspirar a treballar una altra temporada. Per a la resta de permisos d’immigració, s’apunta que el servei d’Immigració denegarà la renovació de l’autorització si s’incompleixen les directrius per portar la família. Saltar-se el procediment marcat per al reagrupament s’incorpora, a més a més, entre els motius que poden comportar l’anul·lació d’una autorització d’immigració. Per tant, perd la condició de resident qui té un o diversos familiars sense papers, però també qui no hagi mantingut les condicions que li van permetre obtenir el reagrupament en primera instància, necessàries perquè el familiar reagrupat pugui continuar al país. Per actualitzar-se als nous models de família, el canvi legislatiu incorpora que es pot reagrupar el cònjuge però també el membre de la unió estable de parella.

Una de les modificacions que el Govern va anunciar ja a l’abril, quan va presentar els grans eixos del que ha acabat sent el projecte de llei del dret a l’habitatge i el creixement sostenible, va ser que es vetaria la fórmula dels treballadors desplaçats –empleats que venen a fer feines específiques per períodes de sis mesos– als extracomunitaris després de tota la problemàtica constatada amb obrers peruans a la construcció. El text al qual ha tingut accés al Diari apunta, però, una excepció: que siguin empleats d’empreses foranes que vinguin a fer treballs d’interès general per a una administració o empresa pública. D’altra banda, s’amplien les conseqüències de tipus sancionador amb els treballadors desplaçats. L’empresa estrangera que porti els treballadors i cometi irregularitats en l’àmbit de les condicions de treball o de les obligacions d’immigració no podran tornar a desplaçar treballadors durant un mínim de dotze mesos. L’empresa andorrana beneficiària dels serveis tampoc no podrà sol·licitar aquestes autoritzacions durant almenys un any.

CANVIS LEGISLATIUS

1. UN NOU SUPÒSIT DE PÈRDUA DEL PERMÍS

Incomplir els requisits del reagrupament i tenir un o diversos familiars en situació irregular implica la pèrdua del permís d’immigració.

2. NI RENOVACIÓ NI TORNAR A FER TEMPORADA

Saltar-se la normativa sobre reagrupament també és un supòsit de denegació de la renovació i que un temporer no pugui tornar una altra campanya.

3. UN ANY SENSE PODER PORTAR DESPLAÇATS

Incomplir la normativa d’immigració o la laboral amb treballadors desplaçats implicarà el vet a portar-ne o contractar-ne més durant almenys un any.