Els càmpings preveuen una bona ocupació durant l’agost

L’ocupació turística en càmpings aquest estiu està sent bona. Alguns espais vacacionals han explicat que el mes de juliol l’ocupació ha estat al voltant del 80%, sobretot les dues últimes setmanes. Pel que fa a l’agost, les expectatives preveuen ser millors, ja que molts dels establiments ja estan complets.

“Ens està anant molt bé el juliol”, han explicat fonts del Càmping Valira, situat a Andorra la Vella. “No és normal estar al 100% d’ocupació perquè la gent no sol fer vacances, però estem bastant satisfets amb una mitjana d’entre el 75 i el 80%”, van comentar des de la direcció. Segons les dades facilitades per aquest recinte, la primera quinzena hi va haver vora un 75% de l’aforament complet entre setmana, però de mica en mica la xifra va anar augmentant fins al 80% a la segona quinzena. L’afluència de clients durant els caps de setmana va ser més elevada, atès que es va enfilar fins al 85%.

En la mateixa línia es van mostrar des del càmping Xixerella Park, instal·lat a Erts. Tot i que no van facilitar dades d’ocupació, des del negoci van comentar que van tenir una bona clientela, especialment a finals de mes, ja que per exemple del dia 19 fins al 21 va quedar totalment omplert.

A l’agost la previsió és fregar la plena ocupació. Des del Càmping Valira descriuen que ho tenen complet per les reserves que van rebre. Una tendència semblant a les dels últims estius perquè “portem dos o tres anys que estem complets”. També es troben en la mateixa situació a Xixerella Park. L’agost el tindran gairebé ple, especialment estarà de gom a gom durant la celebració del Campionat del món de BTT, que tindrà lloc a la Massana del 26 d’agost a l’1 de setembre. “Ja portem com un mes amb tot complet”, van explicar fonts del càmping. Tot i que ja disposen de reserves per aquest mes, també expliquen que en altres anys van tenir més visitants i que entre el 12 i el 15 d’agost, de moment, no han rebut tantes sol·licituds de reserva.

Pel que fa al perfil dels clients hi ha força varietat. Principalment, predomina un públic familiar, però també hi pernocten parelles joves, tal com van mencionar des del Càmping Valira.