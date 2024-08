Els bombers rescaten a un noi que va patir una ferida al genoll al refugi de Comapedrosa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de muntanya dels bombers es va haver de mobilitzar ahir a la nit, al voltant de les 21 hores, per evacuar a un jove resident que a la tarda havia caigut prop del refugi de Comapedrosa, i s'havia fet un tall sobre el genoll. El guàrdia del refugi li va fer les cures pertinents, però el jove no es va veure capaç de baixar a buscar el cotxe per si sol i va ser quan es va donar l'avís d'alerta. Els bombers hi van enviar un equip en helicòpter i es va traslladar a l'afectat a l'hospital..