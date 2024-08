El Cirque de Soleil tanca per sobre dels 66.000 espectadors

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cirque de Soleil tanca avui la seva darrera actuació amb una valoració positiva per part d'Andorra Turisme en haver complert les expectatives que s'havien fixat. En total, han assistit als espectacles més de 66.000 espectadors, una xifra per sobre de l'objectiu de superar els 65.000, però, a la vegada, inferior dels 70.000 de l'any anterior. La mitjana d'ocupació de les primeres setmanes de juliol és del 87%. "Sempre estem entre el 80% i el 90% d'ocupació", ha dit el director de producte i nous projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres. Per a Torres, les dades totals responen a la davallada turística generalitzada que ha patit l'hostaleria en general, la qual, segons les previsions, remuntarà de cara a mitjans d'agost.

Quant al perfil de l'espectador, es compleixen amb les expectatives i el 83% són estrangers, amb una mitjana d'estada al país de 2,3 tres nits.