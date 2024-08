Es troben dos forns de ceràmica del segle XVI únics al Pirineu

Publicat per Cynthia Sans Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La quarta fase d’excavació del jaciment arqueològic de les Monges de la Seu, que està a punt de finalitzar, va determinar que els dos forns de terrissers del segle XVI localitzats en una de les campanyes del 2022 són “els únics que hi ha actualment al Pirineu”. La directora dels treballs en el jaciment, Carla Garriga, va explicar dijous que això permet assegurar que “l’Alt Urgell era un centre de producció de ceràmica” que abastia tota la comarca i fins i tot Andorra. “No tota la ceràmica utilitzada en aquells temps al municipi era importada de Barcelona, com s’havia cregut fins ara”, va dir la directora dels treballs arqueològics. Aquesta producció local, va afegir, “és molt important perquè forma part intrínseca de l’estructura socioeconòmica d’aquells moments”, va insistir Garriga.

L’equip d’arqueòlegs, en què també participa de manera voluntària una noia de la Seu que aquest any començarà la formació universitària, va localitzar peces de ceràmica blava, fusta i monedes, tot elles que daten del segle XVII. També van descobrir l’existència d’una habitació, que encara no se sap quin ús tenia, però que s’ha reutilitzat amb el pas dels segles.

El jaciment es va descobrir de manera fortuïta l’any 2020, en el marc d’unes obres per instal·lar-hi una central tèrmica de biomassa. En els darrers quatre anys s’han trobat restes de diferents èpoques de la ciutat, i per això l’ajuntament vol restaurar-lo i potenciar-lo, perquè considera que és un espai que permetrà explicar l’evolució històrica que ha tingut la capital de l’Alt Urgell al llarg dels segles. El jaciment està declarat com a bé cultural d’interès local a la capital de comarca catalana veïna.