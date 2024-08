L’ocupació hotelera de la segona quinzena salva el mes de juliol

L’ocupació hotelera durant el mes de juliol s’ha tancat en el 64,66%. Tal com va informar ahir la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), la xifra és un punt percentual més baixa que la registrada durant el mateix mes de l’any passat, que va ser del 65,77%.

Segons explica el director de l’entitat, Jordi Pujol, la primera quinzena de juliol va ser una mica fluixa i les xifres estaven molt per sota de com han quedat en acabar el mes. Però des del dia 15 les ocupacions han remuntat, la qual cosa “ens ha permès estar molt a prop de l’ocupació de l’any passat”. Els turistes han retardat l’arribada al Principat aquest any, segons va explicar el director de la UHA. També va voler recalcar que l’última setmana del mes de juny va haver-hi una molt bona ocupació. L’any passat durant el mes de juliol els hotels van obtenir el màxim d’ocupació comparat amb aquest any i també amb el 2022, que es va quedar en el 63,62%. La Unió Hotelera va destacar que la xifra és “per segon mes consecutiu la més alta des del 2015”. El bon balanç del juliol del 2023 es va aconseguir gràcies a les dades de l’últim cap de setmana, que va ser el que va tenir més estades durant el mes, amb un 83,41% de llits ocupats. El total de la setmana va arribar al 74,09%, fet que va representar un 7%. En resum, estan satisfets perquè quan va començar el mes de juliol no tenien gens clar que la xifra arribaria al 64,66%.

“L’esperança de la UHA és fer un agost molt similar al de l’any passat”

Jordi Pujol, Director de la Unió Hotelera





Pel que fa a les previsions de cara a l’agost, la sensació de la UHA “és que pugui passar una mica com al juliol, que tinguem dues parts diferenciades dins del mateix mes”. Dues setmanes normals i les altres dues més fortes. Tot i això, asseguren que l’esperança és fer “un agost molt similar al de l’any passat” i que es pugui arribar a la mateixa xifra. Com sempre, les reserves de darrera hora “seran les que ens faran estar, o no, en aquesta línia”. L’ocupació hotelera del 2023 del 31 de juliol al 6 d’agost es va situar en el 72,44%, segons va informar la Unió Hotelera. Durant el cap de setmana es va arribar a una mitjana d’ocupació del 82,84%. Pujol va declarar que “les reserves d’última hora continuen sent un factor important per a tots els establiments”. També va dir que “l’ocupació és bona, les previsions de l’agost són correctes, però que no hi ha mà d’obra suficient”. Al turista no se li pot donar un mal servei si se’l vol fidelitzar.

Pel que fa a l’inici de mes d’agost, hi ha molt poques reserves, segons va assegurar Jordi Pujol.