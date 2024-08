Els pares de Nadia Nerea, ingressats a la presó després de la detenció

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pares de Nadia Nerea, una nena afectada de ticotriodistròfia, ja són a la presó. Fernando Blanco i Margarida Garau van ser condemnats a cinc i tres anys i mig de presó el 2018 per fer servir la malaltia de la seva filla per recaptar diners per a fins particulars. Dimecres van ser detinguts per la guàrdia civil perquè el termini per al seu ingrés voluntari a la presó ja havia acabat.

La sentència els va condemnar per estafa continuada i agreujada. La traducció sobre el terreny va ser que la parella havia creat l’any 2010 una fundació per recaptar diners per la malaltia de la seva filla. L’estat de salut de la seva nena, la malaltia de la qual provoca alteracions als cabells i la pell, a més d’alteracions neurològiques, els va portar a sumar més de 400.000 euros –encara que es va parlar de més de 900.000 euros. El problema: no els van fer servir per cuidar la menor.

Van fer campanyes solidàries fraudulentes mentre vivien al municipi de Fígols i Alinyà. Van exposar que s’havien instal·lat al Pirineu perquè el clima de muntanya era millor per a la menor.