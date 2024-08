Diversand anuncia el programa per celebrar l’Orgull LGTBIQ+ a Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversand va anunciar a les xarxes el programa de la celebració oficial de l’orgull LGTBIQ+ del 2024 que té lloc avui que comença a les deu del matí amb una masterclass de ioga amb Anna Querol.

Durant el dia es faran tallers de pancartes i pintacares amb Orgull amb el grup Traspunt Prat del Roure i la marxa en si començarà a les sis de la tarda. Tanmateix, després es traslladarà els assistents a la plaça Coprínceps, on a les set de la tarda es llegirà el manifest de l’orgull d’aquest any i on també hi ha organitzat un monòleg musical de DD Fernández, princesa d’Escaldes. A les vuit del vespre la música en directe de SuperJamp omplirà d’energia la plaça.