Denúncia de fraus en ofertes de treball i allotjament

Nova denúncia pública per fraus en ofertes a treballadors migrants. L’associació Argentinos en Andorra va alçar la veu i va denunciar, a través de les seves xarxes socials, fraus en ofertes de treball i allotjament al Principat en nom d’empreses del país. Segons el comunicat, l’associació es va fer ressò a través de les xarxes socials de l’oferta d’allotjaments i ofertes de feina falses que serveixen per aprofitar-se dels usuaris que cedeixen el seu telèfon o correu electrònic per cometre fraus i estafes en nom seu.

La majoria d’usuaris que publiquen aquestes ofertes ho publiquen en anònim o amb noms falsos. L’associació demana que no es doni mai informació personal i s’investigui sempre el correu, nom o empresa del qual provenen aquestes ofertes abans de parlar-hi. Conclouen demanant que, si s’ha estat víctima del frau, es denunciï al 112 aportant proves.