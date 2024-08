DA admet que ha de fer una “reflexió aprofundida” de l’enquesta política

La ressaca de l’enquesta política d’AR+I va passar per les veus dels representants de les diferents formacions, que van analitzar uns resultats que entreveuen que no passaran per alt per a DA i el Govern. “Ens preocupa en el bon sentit, hem de fer una reflexió aprofundida i plantejar-nos la nostra forma de fer a partir d’ara”, va comentar el president parlamentari de DA, Jordi Jordana. Un dels motius que atribueix a aquests resultats és la disparitat entre l’interès electoral dels votants del partit i les necessitats de país, ja que “algunes mesures intervencionistes no han agradat a molts col·lectius”. És el cas de la llei òmnibus i les mesures en habitatge, les quals per al líder parlamentari són la “factura” que “paga qui governa”.

Concòrdia també atribueix a l’habitatge gran responsabilitat en els resultats. “Des de l’oposició estem incidint en les mesures de la llei òmnibus, que han trigat molt a aparèixer. Estem en la mateixa situació que el novembre passat quan va haver-hi les manifestacions”, va afirmar la copresidenta de Concòrdia, Núria Segués, que va ressaltar “la incidència” del partit en les polítiques d’habitatge, apuntant que “fins que Concòrdia no ha posat sobre la taula polítiques d’habitatge DA no ha fet res”. Un fet que, per a la consellera general de la formació, no ha passat desapercebut per a la ciutadania. A més, apunta que l’habitatge és l’aspecte “més evident del patiment de la gent”, que la no vehiculació de la inversió estrangera ha tingut conseqüències per al país i que els problemes de vivenda s’han materialitzat en desgast social.

En aquest sentit, el principal beneficiat de la davallada de DA és Concòrdia. Des de la formació es mostren “contents”, malgrat relativitzar el pes de l’enquesta, el qual “és un indicador de percepció de la ciutadania que Govern no ho està fent tan bé”. També en aquesta línia va analitzar l’enquesta el president del PS, Pere Baró, que va etzibar que “és una bona notícia la caiguda de DA perquè han fet polítiques per a ells mateixos”. Baró va apuntar que els resultats “demostren que ells no són els millors” i que “mostren com el PS és un partit referent en clau del panorama polític”. Per això, el socialdemòcrata destria que el gros del seu votant es manté i manifesta que “som l’alternativa”. El transvasament de vots és un dels punts més curiosos dels resultats. “Em sorprèn molt el transvasament de vots de DA a Concòrdia per la posició ideològica, ja que el més natural és que anés cap a una altra formació liberal com Acció”, va expressar la presidenta d’Acció, Judith Pallarés, partit membre de la majoria parlamentària. Cal recordar que un 7% dels votants de DA enquestats votarien per la formació de Segués en unes hipotètiques eleccions, que serien del 10% d’AE i del PS. Per a Jordana, “Concòrdia ha capitalitzat un missatge que ha agradat als votants descontents d’altres formacions”, afegint que “fer-ho quan no es governa és més fàcil”. Segués, per la seva banda, va incidir que el seu partit “rescata vots dels dos costats” i Pallarés creu que el desgast –un lloc comú entre els representants polítics– ve “d’una legislatura amb temes molt potents” i que “sol sorgir una tendència cap al canvi quan el mateix partit fa molts anys que governa”.

En canvi, les opinions difereixen sobre l’augment de valoracions negatives sobre el sistema polític. “Hi ha cert desencís, la gent potser percep que no donem respostes a les seves necessitats, però no es pot fer tot en una setmana”, va apuntar Jordana. El PS, per la seva banda, creu que el sistema no és representatiu al Consell General amb la majoria de DA.