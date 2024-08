Confiança que la versió en català impulsi el ‘sí’ a l’acord amb Europa

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“La versió en català de l’acord amb la UE és essencial i amb ell tindrem el temps suficient per acabar de comunicar-lo.” Amb aquestes paraules va referir-se al document de les negociacions amb Europa en la llengua oficial del país el president parlamentari de DA, Jordi Jordana, que va augurar que, com a molt tard, estaria llest “a les primeres setmanes de setembre”. Jordana va comentar que és un acord “difícil i complex” i la seva transmissió no és fàcil, per això considera cabdal que la ciutadania el tingui a partir del setembre “per veure què s’ha de votar”. En la mateixa línia s’expressa la presidenta d’Acció i membre també del pacte d’estat per la UE, Judith Pallarés, que va admetre que amb la versió en català “la percepció de l’acord serà molt alta” i que “encara s’ha d’explicar molt bé”.