Entre 10 i 15 persones en llista d'espera pel tractament d'hormonació

Diversand té constància que entre 10 i 15 persones al principat farien el tractament d'hormonació pel canvi de sexe. Així ho ha explicat la vicepresidenta de l'associació, Isabela Vargas, en el dia que s'ha celebrat l'Orgull pels carrers d'Andorra, una jornada que ha començat a les 11h del matí a Prat del Roure i que acabarà sobre les 22 de la nit a la plaça Coprínceps. "Govern ens ha deixat veure l'esborrany de la llei i no estem d'acord amb què els menors de 16 anys no puguin optar a l'hormonació", ha dit la presidenta de Diversand, Nieves Calvo. D'aquesta manera, Govern es posa de costat dels metges que havien recomanat no fer-ho.

Aquest any, l'associació vol reivindicar les famílies diverses i aturar la transfòbia a través de l'educació. Amb el lema "Som famílies" volen evitar la violència cap al col·lectiu, sobretot cap als més petits.