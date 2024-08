Tornen a casa un segle després

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Els frescos de Sant Esteve van arribar ahir al migdia a l’Espai Columba. Les pintures murals van estar durant més de 100 anys a les mans d’una família catalana, però ja s’ha culminat el retorn al Principat. El bes de Judes i La flagel·lació van arribar a l’equipament de Santa Coloma, on s’exhibiran, pels volts d’un quart de tres de la tarda, després d’un viatge que va comandar una empresa especialitzada en el transport logístic d’obres d’art. Les pintures, però, van continuar a les caixes que les protegien. Isabel de la Parte, directora de Patrimoni Cultural, va explicar que “hem decidit conjuntament amb els conservadors que encara no obrirem les caixes fins divendres degut a les altes temperatures”. Un cop fora de l’embalatge les deixaran aclimatar fins dimarts, que és quan es farà la inauguració oficial de cara al públic, que les podrà visitar gratuïtament durant l’agost i el setembre.

“Estem molt contents que les pintures hagin pogut tornar a casa cent anys després”, va valorar la ministra de Cultura, Mònica Bonell, recordant que les negociacions que ho han fet possible van començar fa un any. Bonell va destacar que aquest cop –hi ha hagut altres intents d’adquisió de compra anteriors– van confluir el desig del Govern d’adquirir-les i el de la família Bosch, els ja expropietaris de les peces, que només se’n volien desprendre si era perquè tornessin al país. La ministra va exposar que a final de l’any passat la família Bosch va pujar a Andorra i es va reunir amb el cap de Govern en un primer apropament i que el febrer d’aquest any es va tancar definitivament la compravenda.

El Govern ha pagat gairebé tres milions d’euros per les dues pintures procedents de l’església de Sant Esteve. S’exhibiran a l’Espai Columba, però la titular de Cultura va indicar que es continua treballant en el projecte del museu nacional i que a final d’any volen tenir una proposta enllestida. La voluntat de l’executiu era fer-lo davant de l’edifici administratiu del Govern, però tot depèn del que decideixi el comú, propietari de la parcel·la.