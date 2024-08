Robatori de peces de cotxes del contraban

Duaners i policies que estan de servei a la duana francoandorrana constaten amb estupefacció com de nit els mateixos contrabandistes als quals es va confiscar el cotxe i algun que d’altre aprofitat roben les peces dels vehicles, que es troben en una situació d’abandonament. Ho fan de nit, no els intimiden les càmeres que els enregistren ni, òbviament, la presència d’agents de l’ordre.

I és que la situació a la duana, tant per banda francesa com andorrana, és poc gratificant, especialment per als turistes que arriben i es queden amb una primera imatge del país de cotxes abandonats, amb bonys, oli per terra i rodes punxades. Són els 20 vehicles que ara mateix hi ha a les instal·lacions duaneres d’Andorra i que pertanyien a contrabandistes. Quan el tabac decomissat supera els 1.500 euros de valor els cotxes són automàticament immobilitzats i confiscats. N’hi ha alguns que porten dos anys en espera que se’ls emportin per ser desballestats, la majoria es troben allà des de fa 10 o 12 mesos. Hi va haver fins a 30 cotxes, però aquests dies, segons les fonts per ordre d’una autoritat política important que va comprovar in situ aquest escenari, s’han endut 10 vehicles. Per cantó francès la situació és la mateixa.

N’hi ha que presenten danys importants a la carrosseria a causa de la persecució per part de la policia. Altres han estat enxampats al mateix Pas de la Casa en plena activitat de càrrega, i una gran majoria pertanyien a persones que van intentar despistar els controls amb dobles fons amb tabac i fins i tot al maleter. Quasi la totalitat tenen matrícula francesa i s’han anat acumulant fruit dels controls per evitar una activitat de contraban que creix de manera desmesurada malgrat els esforços de vigilància. Però la diferència de preu del tabac entre Andorra i França és massa atractiu per aconseguir dissuadir les xarxes organitzades, que compten també amb la col·laboració d’alguns negocis del Pas de la Casa.

El problema s’agreuja en territori francès. El fenomen dels vehicles abandonats a l’RN-20 a l’Arieja es pot veure des de fa uns tres anys i va anar creixent exponencialment. Són vehicles que els contrabandistes compren a preus baixos, els utilitzen dos o tres mesos i després els cremen i els abandonen al costat de la carretera que va en direcció Andorra per tal d’esborrar qualsevol mena de rastre.

La polèmica a les localitats franceses properes al Principat va provocar fa uns anys la protesta de l’alcalde de l’Ospitalet. Finalment, la direcció de les rutes del sud-oest va retirar set vehicles entre l’Ospitalet i Perles-et-Castelet després de resoldre els impediments jurídics i financers que feien que no els poguessin treure.

La problemàtica no s’ha resolt. La carretera que connecta Tolosa i el Pas n’és un exemple, amb vehicles a les cunetes, molts amb una matrícula que els identifica com a registratats a l’Alta Garona i Tolosa. A França el Codi duaner permet comissar diners i mercaderies, però també mitjans de transport utilitzats per ocultar el frau. En qualsevol cas, si bé els cotxes solen ser intervinguts, de vegades són els mateixos traficants els que opten per abandonar-los.