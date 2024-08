La mitjana d’alumnes per ordinador del curs 2023-2024 és de 2,4

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els 33 centres no universitaris del Principat disposaven a 31 de desembre de l’any passat d’un total de 4.770 ordinadors personals, que es reparteixen en 2.785 ordinadors de sobretaula, 1.136 portàtils i 849 tauletes, que equival a un increment del 8,1%, del 20% i del 2,7%, respectivament, en comparació amb el curs anterior. Això representa, a més, un augment general del 9,7%. D’aquesta manera, segons va destacar ahir el departament d’Estadística, per al curs 2023-2024 hi ha hagut un ordinador per cada 2,4 alumnes, que equival a un descens del 9,1% respecte del curs anterior. Això significa que els alumnes han tingut una major disponibilitat d’ordinadors en comparació amb el curs anterior. Si a aquesta dada se li afegeixen els 1.338 dispositius propis dels alumnes, la ràtio se situa en 1,9 alumnes. Així mateix, el 100% d’aquests ordinadors tenen accés a internet.