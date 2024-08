Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes de juliol ha estat el sisè més càlid des del 1950, amb una temperatura mitjana de 21,5 graus, que representa una anomalia de +2,1 graus. Les dades proporcionades per Acció Climàtica Andorra són extretes de l’estació central de FEDA. El mes de juliol ha deixat dues ratxes càlides les últimes setmanes del mes, amb el dimarts passat com a dia més càlid del mes amb una màxima de 36,7 graus registrats a la Borda Vidal. Tot i que el mes de juliol no ha batut cap rècord de temperatura, ha registrat dotze dies molt càlids, amb temperatures superiors als trenta graus. Ahir va ser l’últim dia de l’onada de calor i avui les temperatures disminuiran pel pas d’un petit embossament d’aire fred en altura amb la finalització de la invasió de pols en suspensió i un augment de la inestabilitat.