Avís taronja per fortes tempestes aquesta tarda

Avís taronja a tot el Principat per fortes tempestes aquesta tardaServei Meteorològic

Les tempestes intenses que s'esperen per aquesta tarda han fet activar l'avís taroja, per part de protecció civil, entre les 12h i les 21 hores d'aquesta nit per la intensitat de les tempestes que poden anar acompanyades de pedra o calamarsa. El servei meteorològic preveu que la màxima intensitat es concentri entre les 15h i les 19 hores de la tarda, amb intensitats d'entre 15 i 30 mm en 30 minuts i ràfegues de vent que poden arribar als 70 kh/h als fons de vall i als 100 km/h als cims.

Tot i la inestabilitat d'avui a la tarda, el cap de setmana es preveu més estable i calorós que avui, però sense arribar a extrems, segons informen des del servei de meteorologia.

Protecció civil ha informat, amb un vídeo publicat a les seves xarxes socials, de com actuar en situacions davant d'aquest fenòmens. S'aconsella que els col·lectius més vulnerables evitin sortides a l'exterior, que la població eviti desplaçaments innecessaris i que es retiri i s'asseguri els objectes dels balcons i terrasses.