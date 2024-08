Family Cash arrenca amb l’objectiu d’aturar la fugida de clients

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou hipermercat del centre comercial Epizen, de la cadena espanyola Family Cash, va obrir portes ahir amb “una afluència record”, segons va detallar Grup Pyrenées. La nova marca de la gran superfície laurediana té el clar objectiu de vèncer la competència de la Seu, com va remarcar el director d’operacions de Grup Pyrenées, Octavi Bardera. “A Andorra feia falta un model com aquest, en el que la qualitat i el preu no estan gens renyits, probablement podem afirmar que ja no és necessari baixar a la Seu d’Urgell per trobar uns preus competitius i amb una qualitat excel·lent.” Amb 42 establiments repartits per tota la península, la companyia fundada per la família Canet Ferrero va ser declarada la cadena d’hipermercats més barata d’Espanya el 2023, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).