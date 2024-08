Dos casos més de llengua blava mentre n’avança la vacunació

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La malaltia de la llengua blava ha sumat dos nous casos. Després del positiu d’un marrà en una explotació ordinenca s’han sumat un altre marrà de Sant Julià i un mufló que presentava símptomes evidents de patir-la i que es va acabar sacrificant. Quant als dos caps de bestiar afectats, l’evolució està sent favorable després que fossin vacunats, segons va explicar ahir el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal. El ministre va defensar les actuacions que s’han posat en marxa –“vam aconseguir 8.100 vacunes de manera gairebé immediata”– i va tornar a fer una crida a la tranquil·litat perquè “no té afectació a l’ésser humà i a la qualitat sanitària de la carn, tampoc la vacuna”. A més, va recordar que la infecció es produeix per l’acció d’un mosquit, però que no hi ha contagi entre animals en contacte.