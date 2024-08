MoraBanc és pioner a crear una cartera de custòdia de criptomonedes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

MoraBanc es converteix en el primer banc andorrà a oferir als seus clients una wallet individualitzada per a la custòdia de les principals criptomonedes, com bitcoin i ethereum. Tal com indica el banc en un comunicat, el servei proporciona als clients una solució segura i fiable per emmagatzemar els seus actius digitals sense haver de recórrer a tercers o a solucions externes que poden no complir amb els estàndards de seguretat i compliment. A més, sent una wallet individualitzada, els clients tenen major flexibilitat de gestió, permetent-los enfocar les seves inversions de manera més eficient.