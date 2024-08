El mes de juliol ha estat el sisè més càlid dels últims 74 anys

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes de juliol ha estat el sisè més càlid des de 1950, amb una temperatura mitjana de 21,5 graus, el que representa una anomalia de +2,1 graus. Les dades proporcionades per Acció Climàtica Andorra, són extretes de l'estació central de FEDA.

El mes de juliol ha deixat dues ratxes càlides a les últimes setmanes del mes, amb el dimarts 30 de juliol com a dia més càlid del mes amb una màxima de 36,7 graus registrats a la Borda Vidal. Tot i que el mes de juliol no ha batut cap rècord de temperatura, ha registrat dotze dies molt càlids, amb temperatures superiors als trenta graus. L'oficina de Govern destaca les altes temperatures registrades en alçada, que han superat els 22 graus per sobre dels 2.600 metres.

Les precipitacions han estat normals respecte al total acumulat, tot i que s'han concentrat en pocs episodis tempestuosos intensos. L'episodi més destacat es va produir el 6 de juliol a la tarda. En aquest sentit, l'estació central de FEDA ha registrat una precipitació de 75,5 mm durant tot el mes de juliol.