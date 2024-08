Les consultes sobre habitatge es disparen per damunt del miler

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El neguit sobre l’habitatge ha disparat les consultes a l’Institut Nacional de l’Habitatge (lNH) durant el primer semestre. Segons les dades facilitades per l’organisme, entre el gener i el juny se n’han rebut un total de 1.014, una xifra que està un 17% per sobre del total de consultes que es van rebre en tot l’any anterior (868).

El comunicat difós per l’institut va indicar que les temàtiques més freqüents han estat les relacionades amb l’habitatge protegit (tant de protecció pública com de preu assequible un cop s’ha obert el registre per poder accedir als immobles del parc públic) i, sobretot, d’aspectes relacionats amb la Llei del 28 de novembre passat, de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges, que prorroga els contractes fins al 2026 i limita els augments dels arrendaments. Aquestes dues temàtiques van créixer un 176% i un 167%, respectivament, i copen la immensa majoria dels dubtes plantejats a l’institut, en concret un 92,6%. Els inquilins són els que més s’hi adrecen, van ser el 54%, mentre que un 27% van ser immobiliàries, gestories, particulars i derivacions d’altres departaments del Govern i d’altres institucions del país, i la resta, un 19%, persones propietàries d’edificis o d’habitatges.

Quant al programa d’avals d’hipoteca, el balanç segueix sent pobre amb només 7 d’atorgats.