Inici de juliol fluix per al sector turístic

El sector turístic i les associacions de comerciants apunten que l’inici del mes de juliol ha estat fluix en comparació amb el mateix període de l’any passat. Ho va assenyalar ahir Jordi Pujol, director de la Unió Hotelera d’Andorra: “La primera i la segona setmana de juliol sí que van estar una mica per sota respecte del 2023. Potser la tercera setmana s’ha acostat més a les dades de l’any passat. I en aquesta última ja estaríem al mateix nivell, o fins i tot una mica per sobre. Si ha baixat una mica, ha estat una cosa poc important.” Pujol va assegurar que la tendència des de l’inici del juliol és de recuperació i la previsió per a l’agost és bona: “Serà un mes similar al de l’any passat. Ara només podem parlar de reserves confirmades, que estan entorn del 55%, però podem arribar a tancar l’agost amb el 80%. Les sensacions són bones.”

“L’agost serà un mes similar al de l’any passat. Podem arribar a tancar amb el 80% d’ocupació”

Jordi Pujol, Director de la Unió Hotelera





Un dels motius per haver viscut un començament de juliol dèbil –va manifestar Pujol– és una Setmana Santa que “va arribar molt d’hora”. “Això ha fet avançar una o dues setmanes el calendari de vacances. Diguem que la primera setmana de juliol va acabar avançant-se a l’última de juny, que va ser una setmana que va funcionar força bé.” Aquesta substitució d’una setmana per l’altra també s’explica per la coincidència amb el pont de Sant Joan.

Sobre la tendència d’un mes de juliol habitualment fluix, Pujol va assenyalar que abans aquesta situació era més evident: “Deu anys enrere sí que era així. Andorra tenia pocs atractius per oferir durant aquest mes. Amb els anys, però, el mes de juliol s’ha anat omplint d’esdeveniments per poder desestacionalitzar el turisme. Ara tenim el Cirque du Soleil o una gran oferta d’activitats esportives, com ara les curses de muntanya. El que és clar és que el juliol no és com l’agost. Ara bé, fa deu anys, l’ocupació al juliol se situava al 45%-50%, ara ja podem assegurar un 60%. Abans només teníem dues setmanes fortes a l’agost. Ara la temporada d’estiu comença a final de juny i dura fins a Meritxell.”