Ampliació als horaris d'obertura de Grandvalira, al sector de Canillo, i Pal Arinsal

Les estacions de Grandvalira i Pal Arinsal de Grandvalira Resorts han reforçat la seva oferta d’estiu amb ampliació d’horaris i noves tarifes especials a les tardes. Així, des d’aquesta setmana ja es poden comprar en taquilles aquests nous passis que permeten accedir a moltes de les activitats i els remuntadors de les estacions durant les últimes hores del dia i gaudir de la frescor de la muntanya.

Les noves tarifes, també disponibles en compres en línia a partir de l'1 d'agost, s’apliquen al sector Pal de l’estació de Pal Arinsal i al sector Canillo de Grandvalira. En el primer cas, s’ofereixen preus reduïts per la franja de 15 a 18 hores en el centre d’activitats d’oci esportives i familiars, Mountain Park. L’oferta afecta els diferents tipus d’entrada que donen accés a diferents activitats del centre que disposa de reptes d’habilitats, parc de cordes, kàrting, tirolines per a adults i petits, pistes de tubbing, rocòdroms, piscina de boles, inflables, entre d'altres. A més, en la mateixa franja, s’han creat noves tarifes per les entrades per a Infants, Junior, Adult i Senior del Bike Park, un dels més prestigiosos en l’àmbit mundial amb més de 60 km de circuits.

Pel que respecta a Grandvalira, les noves ofertes s’apliquen a les tardes, també de 16 a 19 h, a l’Unic Pass i l’Adrenalina Pass. El primer permet gaudir completament del Mon(t) Magic Canillo, amb l'accés als remuntadors oberts del sector i a totes les activitats del Family Park a excepció d'aquelles complementàries a l’entrada. El segon, dona accés al Mon(t) Magic Canillo i als remuntadors, així com a una selecció d'activitats amb emocions vibrants: l’icònic tobogan Màgic Gliss, la Tirolina més llarga dels Pirineus, Tir amb arc, Bigairbag, Red Shark i QuickFlight.

D’altra banda, també s’ofereixen preus reduïts pel Basic Pass en la franja de 16 a 19 h per accedir als remuntadors de Mon(t) Magic, Golf Soldeu i Mountain Park Pal Arinsal durant dos dies consecutius, permetent escollir dos sectors dels tres disponibles.

Les tarifes especials tenen com a objectiu facilitar l’experiència a totes aquelles persones que vulguin aprofitar les tardes per descobrir nous indrets de Grandvalira i Pal Arinsal.