La Creu Roja Andorrana rep el Segell “Llum Verda” per part de FEDA

La Creu Roja Andorrana ha obtingut el segell "Llum Verda" emès per FEDA, que certifica que l'energia elèctrica que consumeix prové de fonts renovables. Amb aquesta acreditació, l'entitat aconsegueix un estalvi d'emissions de 14,7 tones de CO₂ anuals, reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat i la reducció de la petjada ambiental. Des de la Creu Roja Andorrana han expressat que "amb aquesta iniciativa, reforcem el nostre compromís per construir junts un futur més verd, contribuint als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides." Aquesta acció posa de manifest l'esforç continu de l'organització per promoure una energia més neta i preservar el medi ambient.