El comitè del SAAS afirma que hi ha por a represàlies

El comitè d’empresa del SAAS i la branca sanitària de l’USdA van presentar ahir la demanda col·lectiva a la Batllia per reclamar els sis milions d’euros que corresponen a les primes per objectius que es van congelar el 2012. Els representants del personal van motivar la baixa adhesió de treballadors –només 152 d’una plantilla de 1.100 persones– al fet que “la gent té por a represàlies per part dels empresaris i molta gent s’ha fet enrere a l’hora de presentar-la”.

També van assenyalar directament la direcció perquè, segons va comentar Jordi Samsó, portaveu del sindicat, “hi ha qui volia posar la reclamació, però no ho ha pogut fer perquè l’empresa no li ha facilitat la informació que demanava en el termini necessari per poder-la realitzar”. Samsó va qualificar la demanda com “un pas molt important per a Andorra i esperem que sigui un punt d’inflexió per canviar la manera de fer del Govern, els organismes i les empreses envers els nostres treballadors”. També es va referir a aquells que no hi han donat suport de manera explícita: “Hi ha molta gent que vol esperar a veure si guanyem per reclamar després.” El portaveu va donar per fet que, com tots els temes legals que afecten les institucions, serà un procés llarg i complicat, encara que el seu desig és poder aturar la demanda amb un diàleg constructiu entre les dues parts.

“Si cal, tirarem endavant una vaga, però és una cosa prou greu per no haver-hi d’arribar”

Jordi Samsó, Portaveu de la branca de l’USdA





Els representants del comitè van deixar clar que arribaran al final, si cal amb recursos a instàncies superiors, i sobre una protesta més contundent, Samsó va remarcar que “la vaga és un recurs com a treballadors i està vigent i, si cal, la tirarem endavant, encara que una vaga sanitària és prou greu per no haver-hi d’arribar”. El comitè espera que serveixi per fer “obrir els ulls” pel que fa a les reclamacions per millorar les condicions laborals.