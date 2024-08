Espot és qui genera més confiança però cau en popularitat mentre es dispara la d'Escalé

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'enquesta política de l'AR+I mostra com Xavier Espot és el polític que més confiança genera entre als andorrans amb un 40% per davant de Cerni Escalé, amb un 16%, però cau en popularitat. El cap de Govern deixa de ser el més valorat amb una nota de 5,6 – amb una tendència a la baixa persistent des de 2020 on va obtenir un 7,5– i el sobrepassa el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, amb un 6,5. El tercer polític més valorat és el socialdemòcrata Pere Baró, amb un 5,4, seguit de Carine Montaner i Judith Pallarés amb un 5,2 i Carles Naudi, amb un 5.

De fet, Escalé també supera Espot en simpatia entre els andorrans tot i que d'una forma molt justa –20,5% a 20,3%– i guanyaria unes hipotètiques eleccions generals entre els enquestats perquè, amb el vot decidit, Escalé trauria 3,5% punts més que Espot –36,4 a 32,8–, que en percentatge seria del 16,6% respecte a un 15% – val a dir, que el 45% dels enquestats no saben o no contesten. Quant a intenció de vot i simpatia, la combinació d'ambdues índica que el líder de la minoria també supera a l'actual cap de Govern, amb un 1,5% més –26,4% a 24,8%.

Però no només cau la figura d'Espot, sinó que el seu partit també va a la baixa. La valoració a la tasca de Govern s'aprova molt justament amb un 5,0 mentre que la tasca parlamentària de Concòrdia és la més alta amb un 5,8 – la de DA, obté una puntuació de 5,1. Una dada molt rellevant és la de la intenció de vot segons record de vot en les darreres eleccions, dels quals es mostra com Concòrdia reté tres de cada quatre votants, i seria capaç d'esgarrapar un 10% dels votants d'Andorra Endavant, un 7% de DA i un 3,3% de PS. En canvi, només perdria un 1% que aniria cap a AE i un 3% cap al PS. Cap a DA, no n'aniria cap.

DA, per la seva banda, només retindria la meitat dels seus votants i més d'un 30% dels enquestats no sap si els tornaria a votar en unes pròximes eleccions. No obstant això, si ara se celebressin unes eleccions, Espot guanyaria per un de cada dos enquestats, lluny de Concòrdia amb un 16% - el 25% no sabria encara què votar.

ACORD ASSOCIACIÓ AMB LA UE



Quant a l'acord d'associació, els resultats són molt ajustats. Un 41% dels andorrans troba positiu l'encaix amb la UE, mentre que un 39% el veu negatiu – els indecisos suposen un 8% del total. Entre els no andorrans, la visió és més positiva i frega el 50%. També molt ajustada és la percepció sobre l'acord entre els andorrans, el qual per un 33% és positiva i un 35% negativa. Sobre quina afectació tindrà l'acord sobre la vida de la població, tres de cada quatre andorrans considera que serà de molt o bastant. Una dada curiosa és que l'aspecte que els enquestats més han votat que pot afavorir i alhora perjudicar Andorra és el de la lliure circulació de persones, treballadors i immigració – un 12% ho veu favorable del principat cap a l'exterior i un 34% negatiu de l'exterior cap a Andorra. Entre els andorrans, destaca que el més beneficiós són les relacions internacionals, el tracte dels andorrans cap a l'exterior, la diversificació econòmica i l'oportunitat pels joves. En canvi, el més perjudicial és la política migratòria, la sobirania del Principat, el creixement urbanístic sostenible i l'economia del país.