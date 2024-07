El SAAS obre la convocatòria per cobrir una plaça en psiquiatria

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell directiu del SAAS va acordar, el passat 16 d'abril, procedir a la cobertura d'una plaça vacant de metge especialista en psiquiatria adscrita al servei de salut mental.

Per poder optar a la plaça, els candidats han de comptar amb el grau de medicina amb l'especialitat en psiquiatria via Mir o equivalents i acreditar la seva experiència l'àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria. Les principals funcions del càrrec són realitzar atenció mèdica als pacients, informar sobre l'estat de salut i el pla terapèutic al pacient o a les persones delegades.

Les persones interessades a presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del termini màxim de quinze dies naturals a partir de la data de publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.