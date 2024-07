La 37a diada andorrana se centrarà en la globalització i els seus reptes pel Principat

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'assessora territorial de la SAC a la UCE, Marta Fonolleda, ha anunciat aquest dimecres, en el marc d'un acte al MW Museu de l'Electricitat de FEDA, que la temàtica de la 37a jornada andorrana de la Universitat d'Estiu, que se celebrarà el pròxim 17 d'agost a Prada de Conflent i que està patrocinada per FEDA i el Govern, serà la globalització. "És un tema que no és nou. Ja fa temps que n'anem parlant i és un tema molt dinàmic, amb moltes implicacions en el nostre dia a dia a diferents nivells i dimensions, com la social, la cultural, la tecnològica, la d'accés i gestió dels recursos, la mobilitat de persones, o la institucional" ha assenyalat, Fonolleda, qui ha remarcat que la jornada s'enfocarà en l'estratègia de globalització a escala andorrana. "Veurem des de quina estratègia i des de quina singularitat tractem la globalització a Andorra. Té moltes oportunitats que ens poden beneficiar, però també alguns reptes" ha afegit, la representant de la SAC.

Fonolleda, en aquest sentit, ha avançat que durant la jornada també es tractarà l'encaix de la globalització amb la Unió Europea i ha anunciat comptarà amb un total de 21 ponències presencials i 13 ponències no presencials. "Tenim la sort de comptar amb representants del Consell, del Govern...representants d'institucions nacionals i internacionals que tenen alguna cosa a dir" ha apuntat, Fonolleda, mentre anunciava que hi prendran part membres d'Andorra Telecom, de FEDA, de l'AQUA, de la Creu Roja Andorrana, de la Cambra de Comerç, de l'Empresa Familiar Andorrana o de les Nacions Unides. "També comptarem amb la presència de ciutadans i professionals que estan implicats en alguna tasca relacionada amb la globalització, així com també amb persones que han cultivat un coneixement en aquest àmbit" ha afegit, l'assessora de la SAC.

Durant l'acte, on també ha comparegut el director general de FEDA, Albert Moles, s'ha presentat el llibre 'Andorra i la Desigualtat', que recull totes les 33 ponències que es van pronunciar en el marc de la passada edició de la diada. "Vam triar un tema que vam considerar important. No només hi ha desigualtat a Andorra, per suposat i per desgràcia, sinó que n'hi ha a tot arreu" ha apuntat la presidenta de la SAC, Àngels Mach, durant la presentació del volum, on també ha recordat que el primer número de la col·lecció es va editar l'any 1988. "Es va voler veure en quin moment estàvem dins del nostre país, perquè penso que cal tenir informació veraç i fidedigna per poder posar algun remei quan hi ha un problema. Si no sabem de què parlem, és molt més difícil poder-ho arreglar" ha afegit, Mach.