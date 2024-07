“No sé res del meu amic”

Publicat per Jordi SoléElena Hernández Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Ho estem vivint malament. Estem molt preocupats perquè no s’han complert les normes i hi ha hagut manipulació electoral”, va explicar Reinaldo Márquez, president de l’Associació de Residents de Veneçuela al Principat. El 28 de juliol passat el país sud-americà va celebrar unes eleccions que per primer cop en vint anys podien acabar amb un règim que va entrar el 2002 amb Hugo Chávez i que continua amb Nicolás Maduro. Tanmateix, després del recompte final dels resultats, molts veneçolans s’han quedat amb el desconsol de veure com les seves possibilitats de canviar de règim s’esvaïen.

“Em preocupa molt l’ambient del carrer, amb les manifestacions i la repressió policial, i en tot el que pot derivar”, va apuntar Reinaldo, que no va votar perquè no existeix el vot per correu i els residents veneçolans ho havien de fer a l’ambaixada de París, a la qual no va poder anar.

Més de cent vint residents veneçolans viuen a Andorra, on intenten refer les vides allunyats dels seus familiars i amics més propers. La Julissa, la Carla i la Mayelin es troben residint al Principat. Cap de les tres ha pogut exercir el dret a vot perquè havien de sortir del país. “Estic en contacte amb la mare i m’assegura que les coses s’estan posant molt malament”, va afirmar la Julissa amb un nus a la gola. “Des d’ahir a la una de la matinada no sé res del meu millor amic, l’últim que tinc és un àudio seu acomiadant-se de mi i de les nenes, assegurant-me que anaven per ells”, va continuar la Julissa després d’explicar el cas d’un antic company de la Creu Roja. La Julissa era conscient que els comicis podien provocar la situació actual i va confessar que veu molt difícil tornar al seu país.

La Carla va venir fa sis anys a treballar al Principat a causa de la mala situació econòmica i política del seu país. “Allà la meva mare tenia un forn de pa i per culpa de la situació econòmica vam haver de tancar.” Tota la seva família viu a Andorra, actualment, i tots tenien l’esperança que Edmundo guanyés els comicis. “Si haguessin arribat a derrocar Maduro i posar Maria Corina els meus plans eren treballar un parell d’anys més aquí, a Andorra, i tornar al meu país”, però “després dels resultats no veig esperança de tornar al meu país. No puc treure’ls les comoditats ni les oportunitats als meus fills aquí. Jo allà ja no hi tinc res. Aquí tampoc, però almenys aquí puc pagar el lloguer, tinc feina i podem viure bé”.

Per la seva banda, la Mayelin només fa un any que és al Principat i la seva intenció era tornar aquest any, amb la derrota del règim de Maduro. “Tota la meva família és a Veneçuela i se sustenta gràcies als diners que li envio. Els puc enviar fins a dos-cents euros perquè puguin comprar menjar i puguin viure dignament, ja que el sou allà no dona per a més.” La Mayelin va confessar que té un sentiment de tristesa envers els seus compatriotes, però també per no poder retornar a casa amb la seva família. “No puc dormir a les nits, només pensant que la meva família és allà i que si passa alguna cosa no els podré tornar a veure”, va lamentar entre llàgrimes. Tanmateix, amb ells encara hi pot parlar, mentre que amb un amic seu va perdre el contacte diumenge. “Espero que les protestes no repercuteixin en favor de Maduro i el puguin treure del poder”, va acabar la Mayelin.