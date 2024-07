MoraBanc tanca la compra del Banco Europeo de Finanzas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

MoraBanc ha tancat un acord per a la compra del cent per cent del capital del Banco Europeo de Finanzas, SA, al seu accionista únic, Unicaja, SA. L’operació –acordada pels dos grups financers– encara està subjecta a l’autorització per part de les autoritats reguladores competents.

L’obtenció d’una llicència bancària a Espanya és “un pas natural” en l’estratègia de creixement que MoraBanc s’ha marcat a llarg termini. La compra del Banco Europeo de Finanzas permetrà reforçar “la proposta de valor davant dels clients”.

Joan Maria Nin, president de MoraBanc, va apuntar ahir “la fortalesa del grup i el seu alt nivell de solvència” com les claus per assumir operacions d’aquesta dimensió, que permeten “traslladar la nostra manera de fer banca, familiar i amb esperit innovador, a un mercat que és proper i prioritari en el nostre desenvolupament internacional”.

Lluís Alsina, conseller delegat de MoraBanc, va destacar que “disposar d’un banc a Espanya ens permetrà oferir un servei integral als clients i cobrir millor les seves necessitats”. L’acord per a la compra de Tressis –va apuntar Alsina– va ser “el punt de sortida pel que fa al desenvolupament de la internacionalització inclòs en el pla estratègic”. “La llicència bancària ens permetrà potenciar encara més les nostres capacitats a Espanya”, va afegir el conseller delegat.