MoraBanc ofereix la primera cartera de custòdia d’actius digitals d’Andorra

MoraBanc es converteix en el primer banc andorrà en oferir als seus clients una wallet individualitzada per a la custòdia de criptomonedes i en afegir stablecoins al seu catàleg d’Actius Digitals. La wallet permet la custòdia de les principals criptomonedes, com Bitcoin i Ethereum, així com de tres stablecoins: Tether USDT, USD Coin USDC i EURO Coin EURC.

Aquest servei proporciona als clients una solució segura i fiable per emmagatzemar els seus actius digitals, sense haver de recórrer a tercers o a solucions externes que poden no complir amb els estàndards de seguretat i compliment. A més, sent una wallet individualitzada, els clients tenen major flexibilitat de gestió, permetent-los enfocar les seves

inversions de manera més eficient i adaptada a les seves necessitats personals. Inicialment, aquest servei de wallet està disponible únicament per a clients de banca privada de MoraBanc. No obstant això, l’entitat està treballant en un model d’accés universal al servei, el qual estarà disponible per a tots els clients en els propers mesos.

A principis de 2024, MoraBanc es va convertir en el primer banc d’Andorra en rebre l’autorització per custodiar i donar accés als mercats d’actius digitals als seus clients, començant pel segment d’alts patrimonis. A finals d’abril de 2024, MoraBanc va llançar el primer fons d’inversió directa en Bitcoins d’Andorra.

MoraBanc va crear el departament d'Actius Digitals que ha desenvolupat propostes com s com el servei de repatriació de patrimonis procedents d’inversions en actius digitals, conegut com “off-ramp”. MoraBanc manté un control sobre la procedència i legitimitat dels patrimonis dels seus clients.