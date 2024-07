Més polarització del comerç i una major presència de l’oferta gastronòmica

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Més polarització del paisatge comercial i una major presència de l’oferta gastronòmica. Són les principals línies generals dels primers estudis de l’Observatori del Comerç, presentat aquest matí i liderat per la Cambra de Comerç. L’informe del nou observatori ofereix dos tipus d’anàlisi: el de l’evolució comercial en trama urbana entre el 2015 i el 2024 (elaborat per l’empresa Intueri Consulting) i el del comportament del comprador durant el passat mes de maig (a càrrec d’Andorra Recerca + Innovació).

Maria Segarra, d’Intueri Consulting, ha remarcat que Andorra és “un destí indiscutiblement comercial” amb un sector que procura i treballar per diversificar l’oferta. Els àmbits on més clarament es pot créixer i marcar perfil propi són el mercat esportiu i el de la salut i la bellesa (wellness). Pel que fa a la polarització, Segarra ha indicat que actualment hi ha una major convivència de locals enfocats a productes low-cost amb aquells establiments que es dirigeixen a un client de poder adquisitiu alt. També ha assenyalat que els locals gastronòmics acostumen a proliferar en els espais buits que deixen les botigues que tanquen.

Pel que fa a la despesa diària mitjana del visitant durant el mes de maig, Joan Micó, investigador d’Andorra Recerca + Innovació, ha especificat que ha estat de 154,27 euros. La despesa mitjana del turista, però, arriba fins als 190,30 euros i la dels excursionistes (visitants que arriben i marxen el mateix dia) és de 107,30 euros. Sol Rossell, directora de la Cambra de Comerç, ha manifestat que els estudis presentats han de ser útils per als comerciants: “Els han d’ajudar a obrir debat i reflexió per estudiar l’oportunitat de negoci”.