Les pintures murals de l’església de Sant Esteve tornen demà

Les pintures murals de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella arribaran aquesta setmana al país. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha estat anunciat aquesta tarda que demà un equip del Departament de Patrimoni Cultural, encapçalat per la seva directora, Isabel de la Parte, es desplaçarà a Barcelona per supervisar el trasllat d’El bes de Judes i La flagel·lació al Principat, les quals ja són de titularitat del Govern. De l’empaquetatge, trasllat i instal·lació a l’Espai Columba de les dos peces se n’encarregarà una empresa especialitzada en el transport d’obres i peces d’art.

Un cop al país, les pintures es podran visitar a partir de dimecres vinent de forma gratuïta durant els pròxims dos mesos. Poder exposar les pintures a l’Espai Columba i que la visita sigui de forma gratuïta “compleix els requisits que ens vam posar quan vam decidir adquirir-les: garantir la seva conservació i, al mateix temps, permetre que la ciutadania pugui descobrir el nostre patrimoni”, ha assegurat Mònica Bonell. En aquest sentit, la titular de Cultura ha recordat que la recuperació de les pintures és de gran rellevància per a Andorra i una mostra del compromís del Govern amb el patrimoni cultural, a més de ser un mandat de la Llei del patrimoni cultural. El bes de Judes i La flagel·lació formaven part de dos col·leccions privades d’una mateixa família i que el Govern va adquirir a inicis d’enguany per un import de 2,750 milions d’euros.

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha organitzat una sèrie d’activitats per donar a conèixer i posar en valor les pintures murals de l’església de Sant Esteve Es duran a terme visites guiades sota reserva, visites nocturnes, tallers didàctics per a les escoles i visites per a diferents col·lectius del país.

S’adjudica el concurs per museïtzar l’antic centre emissor de Ràdio Andorra amb realitat augmentada

L’antic espai emissor de Ràdio Andorra està més a prop de convertir-se en un espai museïtzat. El Govern ha adjudicat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el concurs públic per impulsar la museologia i la museografia a l’espai amb la tècnica de la realitat augmentada. L’objectiu és que aquest nou espai se sumi a l’oferta cultural del país a partir de l’estiu vinent.

La voluntat és que l’espai dedicat a la memòria de Ràdio Andorra relati, a través de la realitat augmentada, la història a partir de l’espai exterior i de la sala dels emissors amb els espais annexes de generadors, continuïtat i despatxos, i poder així conèixer i aprofundir en la història d’aquesta emissora i de la radiodifusió al país. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Blit Entertainment per un import de 251.740,50 euros.