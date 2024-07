L’app de Mobilitat alertarà de ciclistes a la carretera

Publicat per Cristina Pantebre Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aplicació de Mobilitat Andorra presentarà a partir de la setmana vinent una nova funció que permetrà alertar de presència de ciclistes a la carretera. Per poder dur a terme aquestes millores, l’aplicació de Mobilitat compartirà dades amb l’aplicació Beloo, on a través de la ubicació en temps real podrà alertar els vehicles de la presència de ciclistes a la calçada. Les dades compartides seran anònimes i cedides pel ciclista en fer sevir l’aplicació. El secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Transició Energètica, David Forné, va explicar durant la presentació que l’acció forma part de la campanya Andorra territori ciclista i assegura que “la voluntat és treballar per fer més segura la mobilitat i connectar ciclistes i conductors”.

Per al seu funcionament òptim, aquells que surtin a pedalar s’han de descarregar l’aplicació de Beloo i activar la ubicació. Els conductors de vehicles, però, només han de tenir descarregada l’app de Mobilitat. D’aquesta manera, les dades es poden compartir en temps real i al conductor li saltarà una alarma al telèfon mòbil quan s’apropi a menys de 250 metres d’un grup de ciclistes.

Mobilitat Andorra, seguint amb el marc de la campanya Andorra territori ciclista, penjarà dimarts de la setmana vinent un vídeo explicatiu a les xarxes, on detallarà quin és el procediment a seguir per tal de garantir un bon funcionament.