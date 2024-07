L’Acord d’associació en català es troba en la fase final de traducció

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pacte d'Estat per a l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) s’ha reunit aquest dimecres a la tarda per seguir avançant en els treballs de coordinació entre els diferents membres que formen l’entesa, així com també per tractar diversos temes d’interès al voltant de l’acord. La reunió ordinària ha comptat per primera vegada amb la incorporació de la presidenta de Liberals d’Andorra, Cristina Rico.

Durant la reunió s’ha tractat el procés de traducció del text final de l’Acord d’associació que actualment ja es pot consultar íntegrament en anglès. La traducció al català es troba actualment en la fase final després que aquest mateix dimecres s’hagi rebut la versió en català que ara serà ser revisada pel Govern i els serveis jurídics per assegurar que els acords als quals s’han arribat s’han traslladat de forma correcta a la versió amb la llengua oficial.

La trobada del pacte s’ha produït pocs dies després que Andorra Recerca + Innovació (AR+I) fes públic els resultats que s’han obtingut de l’anàlisi de l'impacte de l'acord a l'economia, la societat i el sistema polític andorrans en el cas d'una eventual associació amb l'UE.