Dotze assistents de conversa d'idiomes faran estada a les escoles el curs vinent

La formació en llengües estrangeres és fonamental per ampliar les competències dels alumnes del país. Per aquest motiu, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats disposa de diversos convenis de col·laboració que permeten l’arribada de dotze assistents de conversa en anglès i francès a les escoles del país durant el curs 2024-2025.

D’una banda, el programa d’assistents de llengua anglesa s’emmarca en el Programa d’intercanvi Fulbright entre el Govern d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica, el qual permet l’arribada de cinc candidats que faran estada als centres de segona ensenyança, batxillerat i formació professional de l’Escola Andorrana, durant nou mesos.

D’altra banda, en el marc del protocol d’entesa signat amb la Facultat de Llengües Medievals i Modernes de la Universitat d’Òxford, una assistent de conversa de llengua anglesa farà estada durant el primer trimestre del curs escolar als centres educatius de l’Escola Andorrana.

Finalment, durant el curs vinent també faran estada sis assistents de conversa de llengua francesa amb l’objectiu de consolidar l’ensenyament del francès a Andorra i afavorir la comprensió de la llengua i la cultura franceses per part dels alumnes de segona ensenyança i de batxillerat de les escoles del sistema educatiu andorrà i dels alumnes de segona ensenyança del Col·legi Sant Ermengol i del Col·legi M. Janer del sistema educatiu espanyol.

Aprovat el Reglament del Registre de Partits Polítics

El Govern ha donat llum verda aquest dimecres, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, al Reglament del Registre de Partits Polítics, modificant el vigent des del 2015.

Al text, que s’aprova de nou per tal de facilitar la seva consulta, s’estableix que es pugui habilitar un o dos registradors suplents per tal que puguin fer les seves tasques de forma indistinta, permetent així una reorganització de la feina i, per tant, agilitzant els procediments associats.

Es preveu que tant el responsable com els suplents siguin nomenats pel Govern, a proposta del ministre competent en matèria d’interior.