Dolsa es vanta de ser el “culpable” que Grifols no vingui

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb el cos encara calent, i després de l’assenyalament públic per part d’Espot, les reaccions dels que va considerar responsables en part de la fallida del projecte Grifols no s’han fet esperar. El dit del cap de Govern va apuntar dilluns cap a Enric Dolsa –i el seu soci “circumstancial”, el PS– i Andorra Endavant, per extensió Carine Montaner. Cap dels quals va refusar el cos a cos. “Personalment, és un honor que el senyor Espot em citi com a responsable o culpable que el projecte de Grifols no s’hagi portat a Andorra”, va comentar el conseller de la minoria al comú d’Ordino, Enric Dolsa, en la roda de premsa posterior a la sessió de comú. Per al conseller, un dels principals motius de la retirada de Grifols es deu a la denúncia que va presentar el 19 de juny passat contra el centre al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. “Grifols no es podia permetre el luxe que arribés a Estrasburg i es pogués perdre”, va ressaltar el conseller, que va afegir que “la setmana següent van decidir que no tirarien endavant”.

“És un honor que el senyor Espot em citi com a culpable que Grifols no s’hagi portat a Andorra”

Enric Dolsa, Conseller d’Units per Ordino



“És una excel·lent notícia que la Grifols no vingui, el pacte de socis era inacceptable”

Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant



En aquest sentit, Dolsa també va presumir d’haver estat el primer a mobilitzar-se contra la proposta de construcció d’un centre de recerca en immunologia als terrenys del Prat de la Farga. “Com sabeu, Enric Dolsa va ser el pioner en aquesta història, qui va muntar la plataforma en contra, a la qual es va afegir molta gent, com Carine Montaner”, va apuntar. Precisament, la líder d’Andorra Endavant va indicar que era “una excel·lent notícia” que la farmacèutica no aterri al Principat al·legant que el pacte de socis firmat era “inacceptable”. Entre aquests aspectes que feien trontollar AE, es destaca la firma d’un contracte “amb moltes irregularitats” i “amb el regal” d’un terreny pla amb poca excavació a fer durant 25 anys, valorat en més de catorze milions d’euros i amb un preu de cessió de 200.000 euros per any durant 25 anys.

“El més greu és que Govern ens ha omès la veritat perquè al gener sabia que no vindria”

Pere Baró, President del PS



“Govern és responsable que Grifols no vingui, no les declaracions d’AE, el PS o Enric Dolsa”

Cerni Escalé, Pres. parlamentari de Concòrdia





Un dels fronts que ara s’obren és què fer en els terrenys. AE i el PS, l’altre focus de responsabilitat política per a Espot, coincideixen que una sortida per a aquests seria la construcció de pisos d’obra nova destinats al lloguer social. On també coincideixen les dues formacions de la minoria és en la manca d’autocrítica per part del líder demòcrata. “En comptes de demanar autocrítica a l’oposició el senyor Espot hauria de ser més modest i aplicar-se els consells que demana a l’oposició”, va comentar el president del PS, Pere Baró, que va defensar que el soroll mediàtic ha vingut obligat per la manca de transparència de Govern en les respostes legislatives a les preguntes del partit. A més, remarca que “el més greu és que Govern ens ha omès la veritat perquè el cap sabia des de gener que el projecte no tirava endavant”.

La intenció del PS, és, tal com explica Baró, “ajudar en un projecte que en un principi no és de Grifols, sinó que és la diversificació del país”. Un naufragi en la diversificació en inversió estrangera que el principal grup de la minoria, Concòrdia, veu, com l’executiu, un contratemps. “Aquest fet talla la reputació internacional d’Andorra i la captació d’empreses de valor afegit”, va apuntar el líder del partit, Cerni Escalé. Com Montaner, el conseller general també va criticar el pacte de socis, els terminis del qual “fa anys que estaven sent incomplerts”. A més, Escalé va indicar que “Govern és el principal responsable que el projecte no hagi tirat endavant, no les declaracions d’AE, el PS o Enric Dolsa”.