La crisi laboral al SAAS arriba avui a la Batllia

La crisi al SAAS es veurà avui reflectida amb la demanda ja anunciada fa temps i aprovada en assemblea que presentaran 152 treballadors sanitaris a la Batllia per reclamar el pagament retroactiu dels objectius DPO (direcció per objectius) corresponents als anys 2012-2022.

Fins al 2012, el SAAS reconeixia i pagava anualment als seus treballadors sanitaris una quantitat en concepte d’objectius. La crisi econòmica va paralitzar aquests pagaments el 2012, però el 2022 es va derogar. Segons aquesta normativa, el comitè d’empresa entén que el 31 de juliol del 2023 els treballadors haurien d’haver recuperat els pagaments pendents, i es queixen que el SAAS encara no els ha fet efectius.

El comitè va reclamar a final de febrer passat la recuperació dels objectius mitjançant un informe enviat a la direcció de la parapública, exposant arguments legals i suggerint aquesta mesura com una forma de millorar la fidelització del personal. Posteriorment, van sol·licitar una reunió amb la direcció del SAAS i amb el ministeri, però van rebre com a resposta que els objectius es negociarien el 2025, juntament amb el nou conveni, “sense cap intenció de mantenir una reunió prèvia per tractar la problemàtica actual”, es lamenta des del comitè.

Els representants dels treballadors denuncien que el setembre del 2022, quatre membres del comitè d’empresa van signar un conveni col·lectiu amb el SAAS sense informar prèviament en una assemblea la resta de treballadors ni comptar amb el suport explícit dels altres 11 membres del comitè, fet que va donar lloc a un acord desfasat. Aquesta situació va motivar una reclamació el novembre del 2023 per iniciar immediatament les negociacions d’un nou conveni, reclamació que també va ser rebutjada.

Les fonts comenten que davant “la negativa a dialogar”, els treballadors sanitaris han optat per presentar avui una demanda judicial, que reclama el pagament retroactiu dels objectius DPO des de l’any 2012. Segons el comitè d’empresa, aquesta demanda defensa el dret dels treballadors a denunciar les seves condicions laborals i reclamar el que per llei els pertoca. Els treballadors sanitaris manifesten que haurien preferit resoldre aquesta situació mitjançant el diàleg, però “es troben amb totes les portes tancades tant pel SAAS com pel ministeri”.