Casal critica que la pujada salarial d'Escaldes no és objectiva

El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha criticat la pujada salarial dels treballadors del comú d'Escaldes. Casal s'ha subscrit a les declaracions de la minoria i ha apuntat que no es tracta d'una pujada objectiva extreta d'una "anàlisi empírica de la situació". Casal ha afegit que la mesura adoptava per l'administració escaldenca d'apujar els sous dels polítics "no ajuden a honorar la tasca dels polítics".

El ministre ha recordat que Govern va encarregar una auditoria a House Water Watch Cooper per veure la càrrega de treball dels treballadors i la retribució pertinent. D'acord amb aquest informe, Casal ha explicat que no planegen augmentar els sous dels treballadors de l'executiu.