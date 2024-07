332 milions d’euros d’emissió internacional per enfortir l’estat del benestar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern va publicar ahir el segon informe de sostenibilitat corresponent a l’emissió internacional de bons socials que es va efectuar el 2022. El 2021, el Principat va emetre deute internacional per primer cop a la història per un valor de 500 milions d’euros a través de bons socials i sostenibles. Atès l’èxit de la primera emissió, el ministeri de Finances va fer una nova emissió de bons a la primavera del 2022 per un valor de 500 milions d’euros. D’acord amb el marc de sostenibilitat que regeix el deute públic internacional i amb la voluntat de transparència financera, s’ha fet públic el segon informe sobre les inversions efectuades durant el període corresponent. L’informe detalla que entre el 2019 i el 2023 es van destinar 332 milions d’euros a enfortir l’estat del benestar; d’entre els quals, un 36% es van aplicar a salut, un altre 36% a l’empoderament socioeconòmic i un 13% a educació. La resta van dedicar-se a sostenibilitat.