‘Shin-chan’ es treu la polsera i s’escapoleix de l’Albó

El jove de 19 anys que passa per ser un dels líders del grup que està omplint de pintades diversos aparcaments públics ha tornat a ser protagonista en aconseguir treure’s la polsera monitorada i escapar-se de l’Albó, on vivia en règim de control. El jove, conegut pel sobrenom de Shin-chan, va ser detingut per la policia la matinada de dilluns com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública després d’incomplir la pena d’arrest domiciliari i fugir dels agents.