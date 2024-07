El programa renova esgota la partida de dos milions d'euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Renova és l’eina més utilitzada i demanada per part de la ciutadania per avançar en l’impuls de l’estalvi i l’eficiència energètica a l’habitatge. Any rere any aquesta convocatòria esgota la partida pressupostària disponible. Aquest 2024 es destinaven dos milions d'euros.

La convocatòria es va obrir a l'abril i al juliol ja s'havien rebut 257 sol·licituds amb un import àmpliament superior a l'establert pel govern. De forma cautelar, el govern ha decidit tancar la convocatòria, per evitar que un gran nombre de sol·licituds no puguin ser ateses.