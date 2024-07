Nit tropical a diversos punts del Principat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els termòmetres no han baixat aquesta nit i diversos punts del Principat han experimentat una nit tropical, amb temperatures mínimes superiors als vint graus, com ha estat el cas de Aixàs, amb 20,9 graus o Engolasters amb 20 graus. El servei meteorològic ha informat, com ja va dir ahir, d'un dia càlid i amb avís groc per altes temperatures a tot el país. Durant el matí, els núvols podrien deixar algunes gotes de fang, segons apunta el servei.