MoraBanc entra al sistema bancari espanyol amb la compra del Banco Europeo de Finanzas

MoraBanc ha tancat un acord per a la compra del 100% del capital del Banco Europeo de Finanzas S.A. al seu accionista únic Unicaja S.A. L’operació acordada pels dos grups financers està subjecta a l’autorització per part de les autoritats reguladores competents. L’obtenció d’una llicència bancària a Espanya és un pas natural en l’estratègia de creixement a llarg termini, segons apunta MoraBanc en un comunicat.

Joan Maria Nin, president de MoraBanc apunta “ a la fortalesa del Grup i al seu alt nivell de solvència com les claus per afrontar operacions d’aquest calibre, que ens permeten traslladar la nostra manera de fer banca, familiar amb esperit innovador, a un mercat que per a nosaltres és proper i prioritari en el nostra desenvolupament internacional”.

Lluis Alsina, conseller delegat de MoraBanc destaca que “disposar d’un banc a Espanya ens permetrà oferir un servei integral als clients i cobrir millor les seves necessitats. L’acord per a la compra de Tressis va ser el punt de sortida en el desenvolupament de la internacionalització comprès en pla estratègic. La llicència bancària ens permetrà potenciar encara més les nostres capacitats a Espanya”.

L’any 2020, MoraBanc va entrar en el mercat espanyol de forma orgànica mitjançant la constitució de l’agència de valors MoraWealth. El 2023, la CNMV va aprovar l’evolució de la agència a societat de valors, i aquest any, pendent de l’aprovació per part de les autoritats reguladores, MoraBanc va adquirir la societat Tressis, situant-se en més de 18.000 milions.